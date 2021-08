Ballard Power-Aktie: Kann sich der Wert erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Am 06. August 2021 meldete Ballard Power einen Verlust in Höhe von 21,9 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal 2021. Pro Aktie ein Verlust von 7 Cents – und somit höher als die Konsensschätzungen in Höhe von 5 Cents pro Aktie.

Der Umsatz hingegen mit 25 Millionen US-Dollar lag über den Schätzungen der Analysten – hier wird von der US-Seite zacks.com ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung