Ballard Power-Aktie: Kann sich der Kurs weiter stabilisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der Kurs der Ballard Power-Aktie ist in den letzten Wochen wieder gefallen und hat sich erst im Bereich um 2,8 USD stabilisiert. Zuvor notierte der Kurs der Aktie deutlich über 4 USD, doch die goldenen Zeiten scheinen nun fürs Erste vorüber zu sein. Der Kurs der Aktie zieht im vorbörslichen europäischen Handel aber wieder an, sodass die Ballard Power-Aktie gut in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.