Ballard Power Aktie: Jetzt wird es ernst!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen erging es der Aktie von Ballard Power in diesem Jahr ausgesprochen gut. Das Papier konnte sich im Wert stetig steigern. Die Kurse zogen seit Jahresbeginn um mehr als 100 Prozent an. Leichte Rückschläge wie das Minus von gut zwei Prozent am Montag ändern nichts am grundsätzlichen Aufwärtstrend. Allerdings muss der Brennstoffzellenhersteller noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung