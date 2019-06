Ballard Power-Aktie: Jetzt könnte es wieder nach oben gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nach einer längeren Seitwärtsphase ist die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Mitte Mai nach oben ausgebrochen. Dabei konnte das bisherige 6-Monats-Hoch bei 3,30 Euro überwunden werden, am 28. Mai stieg die Aktie in der Spitze bis auf 3,80 Euro an. Kurz vor Erreichen des 12-Monats-Hochs bei 3,96 Euro kam es zu einer Korrektur, die angesichts der überkauften Marktphase aber nicht überraschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



