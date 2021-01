Ballard Power Aktie: Jetzt ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power hat derzeit einen ungeheuren Lauf: Bereits am Mittwoch erreichten die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten eine neues Mehrjahreshoch. 20,59 Euro waren kurz nach dem Mittag am Handelsplatz Frankfurt erreicht, bevor es wieder auf 20,46 Euro zurückging. Am Donnerstag im frühen Handel ist es dann aber passiert: 21,20 Euro, ein erneuter Aufschlag von mehr als drei Prozent, bedeutete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



