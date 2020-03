Ballard Power Aktie: Jetzt erst die Wirkung?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Kein Zweifel, angesichts der Umstände hat sich die Aktie von Ballard Power am Montag recht wacker gehalten. Bei 7,15 Euro notierten die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers am Abend in Frankfurt, ein moderates Minus von knapp drei Prozent zum Vortages-Schlusskurs. Andere Titel aus der Branche hat es teilweise deutlich übler erwischt. Ob bei Ballard jetzt doch noch – der allgemeinen Corona-Panik zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



