Ballard Power Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Am 28.02.2022, 23:20 Uhr notiert die Aktie Ballard Power an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 12.45 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Die Aussichten für Ballard Power haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ballard Power verläuft aktuell bei 18,48 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 12,45 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,63 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 13,68 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Ballard Power-Aktie der aktuellen Differenz von -8,99 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ballard Power konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Ballard Power auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ballard Power-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,61 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,45 CAD) ausgehend um 17,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Ballard Power von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

