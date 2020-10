Ballard Power Aktie: Ist das die Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist ein kanadischer Produzent von Brennstoffzellen. Diese werden hauptsächlich in der Busindustrie verarbeitet – neuerdings aber wohl auch in Zügen, da die Kooperation mit Siemens ab 2021 in die Bauphase gehen soll. Zusätzlich forscht man an entsprechenden Motoren für Schiffe und sichert sich durch die Produktion von Brennstoffzellensystemen für 19-Zoll Standardgeräte ab. Diese dienen beispielsweise der Notstromversorgung von Mobilfunkstationen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung