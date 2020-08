Ballard Power Aktie: Ist der Wasserstofftraum ausgeträumt?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie ist auf dem Weg in die Tiefe und es hat ein wenig den Anschein, als sei der Wasserstofftraum, der in den letzten Monaten von den Anlegern so intensiv geträumt wurde, zumindest angestochen, wenn nicht gar geplatzt. Am 9. Juli markierte die Aktie bei 21,61 US-Dollar noch ein neues Hoch. Seitdem bestimmen Verkäufe das Bild.



