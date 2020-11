Ballard Power Aktie: Im Interesse von Ballard Power?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In den „Highlights” zum 3. Quartal 2020 schreibt Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power“) under anderem: Man habe bemerkt, dass Chinas Regierung eine neue offizielle Politik im Hinblick auf Brennstoffzellen betriebene Elektrofahrzeuge (sogenannte FCEVs) habe. Demnach gibt es dort einen Plan für eine schrittweise Vorgehensweise in diesem Bereich – mit dem nationalen Ziel von 1 Mio. FCEVs bis zum Jahr 2030. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung