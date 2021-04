Ballard Power-Aktie: Ein Hype? Von wegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Was waren das für Überschriften zum Wochenstart: „Ballard Power – der Hype ist wieder voll da!“, lautete eine davon. „Ballard: Endlich wieder eine gute Nachricht“, eine andere. Gemeint war ein Kursanstieg der Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten von 15,30 Euro noch am vergangenen Mittwoch auf in der Spitze 18,78 Euro am Montag. Ein Hype? Ernsthaft? Wenn, dann ist dieser bei der Ballard-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



