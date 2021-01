Ballard Power Aktie: Hohe Erwartungshaltung?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Wenn eine Aktie auf Monats-Sicht um 60% steigt, dann spricht das für eine recht hohe Erwartungshaltung. Nun, die Aktie der Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power“) ist auf Monats-Sicht in Euro gerechnet in etwa um den genannten Prozentsatz gestiegen. An Neuigkeiten gab es diesen Monat allerdings noch nicht besonders viel vom Unternehmen selbst. Eine Mitteilung gab es indes vorige Woche, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung