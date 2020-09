Ballard Power Aktie: Die Hoffnung ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Trotz einer positiven Nachricht war die Aktie von Ballard Power in der vergangenen Woche nicht gerade erfolgreich: Die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten verbesserten sich zum Wochenanfang zwar auf bis zu 13,86 Euro, gaben in der Folge aber wieder deutlich ab. Bei 11,88 Euro fand die Ballard-Aktie am Donnerstag aber offenbar ihren Boden, stieg bis zum Börsenschluss am Freitag bereits wieder auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung