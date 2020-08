Ballard Power Aktie: Die Hoffnung ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bis zum vergangenen Donnerstag stand es nicht gut um Ballard Power an der Börse. Am Handelsplatz Stuttgart waren die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten auf bis zu 11,63 Euro zurückgefallen. Das Jahreshoch von 18,90 Euro war dam als weit, weit entfernt. Allerdings nicht zeitlich. Diesen Kurs erreichte die Ballard-Aktie vor nicht einmal einem Monat am 9. Juli, danach aber begann der Ausverkauf. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



