Ballard Power-Aktie: Historisches zum Wochenende!

Der Aktie von Ballard Power ist am Freitag im frühen Handel aus europäischer Sicht Historisches gelungen: Die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen ist erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder über die Marke von zehn Euro gesprungen. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen: Am Endes standen zum Börsenschluss in Frankfurt gar 10,72 Euro auf dem Kurszettel, ein Plus von rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



