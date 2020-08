Ballard Power Aktie: Hinterhalt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat am Freitag mit einem Aufschlag von gut 4 % an den Märkten überrascht. Die Aktie befindet sich im neuen Comeback-Modus, so die ersten Eindrücke. Andere Analysten befürchten einen Hinterhalt an den Märkten. Dies wiederum würde bedeuten, dass sich Short-Investoren in Stellung bringen. Denn: Das Unternehmen hat mit seinen wirtschaftlichen Perspektiven jüngst nicht glänzen können. Vielmehr spricht einiges dafür, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung