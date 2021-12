Ballard Power-Aktie: Hier droht ein weiteres Verkaufssignal!

Die Ballard Power-Aktie steht weiter unter Druck. Zum Auftakt in die neue Woche und damit die letzte Handelswoche in diesem Jahr büßt der Anteilsschein an der Technologiebörse Nasdaq weitere 2,21 Prozent ein. Die Aktie läuft damit Gefahr erstmals seit Ende 2018 wieder unter die 200-Wochen-Linie abzurutschen. Während viele andere Aktien aus dem Wasserstoffsektor nach den Korrekturen im November und der ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



