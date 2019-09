Ballard Power-Aktie: Hat die Aktie ihren Zenit erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenspezialisten Ballard Power setzt ihren Höhenflug fort und hat am Donnerstag ein neues 18-Monats-Hoch bei 4,24 Euro markiert. Dabei wurde ein weiteres Kaufsignal generiert. Seit der Jahreswende befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der dabei nur zweimal auf Schlusskursbasis unterschritten wurde. Signifikant waren diese Rücksetzer jedoch nicht, da sich die Käufer in beiden Fällen umgehend zurückmeldeten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



