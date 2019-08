Ballard Power-Aktie: Hat die Aktie ihren Zenit erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen, Ballard Power, befindet sich seit Anfang Januar in einem Aufwärtstrend. Dieser wurde seitdem nur zweimal, im April und im Juni, nach unten durchbrochen. Da sich die Käufer in beiden Fällen aber umgehend zurückmeldeten, war der Trendbruch nie signifikant. In der vergangenen Woche stieg die Aktie bei 4,19 Euro auf ein 18-Monats-Hoch, aktuell notiert sie ...



