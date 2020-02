Ballard Power Aktie: Hammerzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power präsentierte nun Hammerzahlen. Nicht per Bilanz, sondern an den Börsen. Der Wert konnte in den vergangenen Tagen in genau einer Woche einen Aufschlag von mehr als 15 % realisieren. Die Aktie schaffte seit Jahresanfang geradezu unglaubliche 58 %. Das heißt, der Aktienkurs hat den wohl stärksten Auftakt aller Werte in dem Segment der Alternativ-Antriebsunternehmen hingelegt. Zudem konnte die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



