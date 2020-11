Ballard Power Aktie: Hammer-Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Achterbahnfahrt bei der Ballard Power Aktie scheint sich leider auch im November fortzusetzen. So ist durch den Zick-Zack Verlauf der Aktie in den vergangenen Handelstagen erneut keine Marschroute erkennbar. Aktuell befindet sich der Kurs in der Nähe eines charttechnischen Widerstands bei rund 14 EUR.

Seit Anfang August bewegt sich die Aktie nun in einem Seitwärtstrend. Dabei sah es im vergangenen Monat ...



