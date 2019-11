Ballard Power Aktie: Hammer – 7 Euro möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power konnte am Mittwoch einen weiteren Aufschlag für sich verbuchen. Es ging immerhin um gut 1,2 % nach oben. Damit hat der Wert gleich mehrere wichtige Signale am Markt gesetzt und sich wieder als Top-Aktie etabliert. Kursziel könnten, so Chartanalysten, nun wieder 7 Euro sein. Das entspricht einem möglichen Zuwachs um ein gutes Drittel.

Wichtig: Ballard Power und die Autoindustrie

Ballard Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung