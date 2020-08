Ballard Power Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power zeigte sich vor der Präsentation wichtiger Zahlen erstaunlich gelassen. Ein Hammer allerdings dürfte die Märkte in den kommenden Tagen erwarten, so die Meinung von Analysten. Denn die Konzernleitung muss am 6.8. und zuvor am 5.8., also jetzt vorab, die Quartalszahlen präsentieren. Es steht nicht zu erwarten, dass die Zahlen über das Quartal selbst in irgendeiner Form ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung