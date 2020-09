Ballard Power-Aktie – Haben sich die Shortseller verrannt?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Noch im Juli zeigten sich die Shortseller in der Ballard Power-Aktie siegessicher! Das Unternehmen wurde als “Geldvernichtungsmaschine” bezeichnet – Gewinne in Zukunft fast ausgeschlossen! Der Kurs fiel auch seit Mitte Juli von rund 20$ in Richtung 14$! Doch seitdem präsentiert sich der Wert relativ stabil ohne deutliche Anschlussverkäufe! Die Ballard Power-Aktie pendelt vielmehr um die leicht ansteigende 50-Tage-Linie hin und her! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



