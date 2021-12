Ballard Power-Aktie: Gute Zeichen?

In der letzten Handelswoche konnten die Anlagescheine von Ballard Power wieder leichte Gewinne verzeichnen, nachdem es in den letzten Wochen alles andere als rosig ausgesehen hatte. Im letzten Monat verlor die Aktie rund 17 Prozent an Wert. Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver hatte also schon deutlich bessere Zeiten.

Keine größeren Misserfolge

Das Unternehmen selbst hat sich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung