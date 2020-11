Ballard Power Aktie: Gut gerüstet für den Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Getragen von einem positiven Marktumfeld und der Hausse im Wasserstoffsektor ging es für die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers in den letzten Wochen rasant nach oben. Ausgehend von einem Tief bei 14,42 USD stieg der Kurs in nicht einmal vier Wochen um mehr als 50 Prozent und erreichte in dieser Woche beim Stand von 21,67 USD ein neues Mehrjahreshoch. Das Juli-Hoch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung