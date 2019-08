Ballard Power Aktie: Der Großauftrag hilft bei starkem Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hatte die Analysten in den vergangenen Tagen leicht enttäuscht. Das Unternehmen meldete vor kürzerer Zeit einen neuen Großauftrag. Der Kurs jedoch konnte noch nicht wie erwartet nach oben marschieren. Jetzt scheinen sich die Vorzeichen zu ändern. Am Donnerstag gelang ein Kursgewinn von etwa 2 %. Neue Tops sind nunmehr in einem stärkeren Aufwärtstrend in Sicht. Der Optimismus sei recht ...



