Ballard Power Aktie: Gleich zwei frohe Botschaften!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power scheint derzeit kaum aufzuhalten. Nach ihrem fulminanten Aufstieg in der vergangenen Woche, machten die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers am Montag zum Handelsbeginn genau so weiter: Am Handelsplatz Frankfurt kletterte die Ballard-Aktie in der ersten Stunde um weitere gut vier Prozent auf 16,90 Euro. Was steckt hinter dieser Euphorie? Es sind wohl gleich zwei frohe Botschaften.

Neubestellung aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung