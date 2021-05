Ballard Power-Aktie: Gelingt jetzt eine Stabilisierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard-Power-Aktie konnte bis zum 9. Februar ihren Anstieg fortsetzen und dabei in der Spitze auf ein Hoch bei 42,28 US-Dollar vordringen. Anschließend ging der Kurs in eine Abwärtsbewegung über. Sie unterschritt bereits in der zweiten Februarhälfte den 50-Tagedurchschnitt. Er konnte seitdem nicht mehr zurückerobert werden.

In vergangenen Woche beschleunigte sich die Abwärtsbewegung im Anschluss an die schwachen Quartalszahlen nochmals.



