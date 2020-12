Ballard Power Aktie: Gehts jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie: Im Februar dieses Jahres stand der Aktienkurs in der Spitze bei 14,29 Euro. Erst vor wenigen Tagen wurde ein ähnliches Niveau erreicht. Insgesamt pendelt das Wertpapier also schon viele Monate hin und her. Das lässt die Hoffnung aufkommen, dass der Austausch zwischen schwachen und starken Händen nun abgeschlossen ist. Auch findet Ballard Power immer wieder guten Halt im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung