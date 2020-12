Ballard Power Aktie: Folgt nun der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Hausse im Wasserstoffsektor hat die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power in den letzten Wochen in die Höhe schnellen lassen. Dabei profitierte der Anteilsschein auch von einem Kaufsignal im E Mobilität Wasserstoff Index, der neun aussichtsreiche Wasserstoffaktien umfasst (u.a. Ballard Power). Dem Index gelang der Sprung über die 350-Punkte-Marke, die zuvor einen starken Widerstand gebildet hatte. In der vergangenen Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung