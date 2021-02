Ballard-Power-Aktie: Flüssig in die Flaute?

Befand sich die Ballard-Power-Aktie am 8.2.2021 an der Nasdaq noch im Höhenrausch um 34 Euro, schwächelt der Titel seitdem. Der Start in die zweite Februarhälfte ging bei etwas über 30 Euro los. Die jüngste Kapitalerhöhung floppt für die Anleger. Impulse durch das neueste Kooperationsprojekt sind nicht zu sehen.

Druck und Kälte fressen die Vorteile

Der Markt bleibt respektlos, die angekündigte Zusammenarbeit zwischen Ballard ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung