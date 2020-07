Ballard Power Aktie: Extreme Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nein, diese Woche war bislang zweifellos keine gute für Ballard Power an der Börse. Seit ihrem Höchststand bei 17,48 Euro am vorvergangenen Dienstag haben die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Nach einem weiteren Abschlag ging die Ballard-Aktie am Mittwoch bei nur noch 12,50 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Die Anleger erwarten offenbar nicht viel Positives, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



