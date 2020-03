Ballard Power-Aktie: Eine echte Achterbahnfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Auch die Ballard Power Aktie kommt nicht zur Ruhe. Der Kurs wird hin und her gewirbelt. Die weltweite Unsicherheit hat durch die Verbreitung des Corona-Virus zugenommen und nun werden auch wieder Rezessionsängste wach. Die ersten Strukturprogramme wurden in Europa angestoßen, um den Einflüssen entgegenzuwirken. In England wurde nun auch überraschend der Leitzins gesenkt.

Gestern notierte die Aktie um 10 USD!

