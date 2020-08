Ballard Power Aktie: Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ein Freudenfest für Aktionäre der Ballard Power Systems – die Aktie schaffte nun einen wichtigen Durchbruch und dürfte auch in den kommenden Wochen zu einem der Superstars am Markt für Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen zählen. Kurz vor dem Wochenende ging es um sage und schreibe gleich 8 % aufwärts. Damit hat der Wert allen Skeptikern zum Trotz den Aufwärtstrend in unglaublicher Weise



