Ballard Power-Aktie: Dunkle Wolken ziehen auf

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard-Power-Aktie bildete am 9. Februar ein Hoch bei 42,28 US-Dollar aus und ging anschließend in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Sie durchbrach Ende Februar den 50-Tagedurchschnitt und erreichte am 5. März ein Tief bei 20,25 US-Dollar. Dieses konnten die Bullen seitdem verteidigen, mehr allerdings nicht.

Dieses fehlende „Mehr“ wird zunehmend zu einem Problem, denn die 50-Tagelinie konnte nicht überwunden werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung