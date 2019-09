Ballard Power Aktie: Dieser Trend ist nicht zu fassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist in diesen Tagen eine der begehrtesten Aktien am Markt. Lediglich am Dienstag kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen. Analysten vermelden einen Rücksetzer um 1,1 %. Damit hat Ballard Power die Marke von 5 Euro dennoch verteidigen können. Dies ist im langfristigen Aufwärtsmarsch wichtig. Noch immer hat das Unternehmen mutmaßlich Potenzial von mehr als 20 %.

Ballard Power mit neuem Top

