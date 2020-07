Ballard Power Aktie: Da wird einem schwindelig!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Schon seit etwa einer Woche befindet die Aktie von Ballard Power sich in einem Abwärtstrend, der sich in einem rasanten Tempo vollzieht. Zuvor ging es mit dem Titel rasant bergauf. Anscheinend fehlt vielen Anlegern aber das Vertrauen darauf, dass noch mehr Luft nach oben besteht. Zunächst war die Korrektur in den Augen der Analysten kein Drama. Viele rechneten sogar bereits damit. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung