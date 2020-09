Ballard-Power-Aktie: Da bleibt einem die Spucke weg!

Ballard Power sorgt in der neuen Woche schon wieder für einiges an Aufsehen bei den Anlegern. Schon gleich am Montag präsentierte der kanadische Konzern eine neue Proton-Austausch-Membran vor, welche über einen Output von 140 kW verfügt und damit vorherige Lösungen deutlich übertrifft. Die Entwicklung steht also alles andere als still, was die Aktionäre immer gerne hören. Noch deutlich interessanter für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



