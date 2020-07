Ballard Power Aktie: Crash!?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist weiter erheblich unter Druck geraten. Am Donnerstagabend wurde an der Nasdaq ein Schlusskurs von 16,37 Dollar festgestellt. Dies entsprach einem Abschlag von -9,55 %. Dabei gab es einen gewaltigen Handel mit einem Volumen von mehr als 6 Millionen Titeln. Der Ausverkauf setzt sich am Freitagmorgen fort, wobei über Tradegate binnen kurzer Zeit mehr als 700.000 Stücke gehandelt worden.



