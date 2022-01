Ballard Power-Aktie: Chance und Risiko zugleich!

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power hat in den vergangenen Wochen starke Korrekturen hinnehmen müssen, die den Kurs sogar unter das Unterstützungsniveau von 12,78/12,80 Dollar haben zurückkommen lassen. Am 29. Dezember sanken die Notierungen auf einen Kurs von 11,73 Dollar und markierten an dieser Stelle ein 18-Monats-Tief.

200-Wochen-Linie könnte das Kaufinteresse befeuern

Auf diesem Niveau befindet sich mit der 200-Wochen-Linie eine ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



