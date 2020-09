Ballard Power-Aktie – Bringt das die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power konnte im September sein Eigenkapitalprogramm, das sogenannte ATM-Programm abschließen. Dieses Programm wurde von Ballard Power am 01. September 2020 angekündigt. Durch Ausgabe von insgesamt 16.450.623 Stammaktien wurden rund 250 Millionen US-Dollar erlöst. Die Aktien wurden sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der NASDAQ emittiert – in Toronto wurden 3.680.690 und an der NASDAQ 12.769.933 Stammaktien platziert.



zur Originalmeldung