Ballard Power-Aktie – Bombe!

Hier könnte der Knoten platzen! Die Ballard Power-Aktie seit den Tops im Juli 2020 mal wieder mit einer ausgedehnten Korrektur. Doch das ist gut so! Denn so wird eine starke Überhitzung im Kursverlauf vermieden! Für die Aktie spricht jedoch einerseits die Vielzahl an neuen Meldungen in den vergangenen Wochen – als auch die Chartsituation! Denn die Korrektur könnte ihr Ende finden!