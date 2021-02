Ballard Power-Aktie: Blick auf die Zahlen Q3/2020

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In den ersten drei Quartalen in 2020 verzeichnete Ballard Power einen Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten in Höhe von 2.000.000 US-Dollar. Dies steht im Zusammenhang mit der Veräußerung bestimmter Vermögenswerte der damaligen Gesellschaft Ballard Unmanned Systems. Die Erlöse beinhalteten eine Rückzahlung der im September 2019 eingezogenen Forderung in Höhe von 2.132.000 Millionen USD. Die Beträge sind jedoch als nicht fortgeführte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung