Ballard Power-Aktie: Bahnbrechende Gelegenheit!

Die Aktie von Ballard Power hat ihren jüngsten Abwärtstrend am Freitag erst einmal gestoppt: Die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers zogen im Xetra-Handel zunächst auf bis zu 14,44 Euro an, ein Plus von mehr als zwei Prozent. Dass die Ballard-Aktie zuletzt unter Druck geraten war, lag ohnehin wohl eher am schwächelnden Gesamtmarkt, der auch Wettbewerber wie Plug Power oder Nel ASA traf. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



