Ballard-Power-Aktie: Der Ausverkauf geht weiter!

Für Ballard Power geht es an der Börse weiter abwärts. Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers fährt am Mittwoch deutliche Verluste ein, auch wenn es zunächst schien, als könnte der Titel seine Stabilität zurückgewinnen. Bis zur Mittagszeit setzte der Kurs zu einer Seitwärtsbewegung an, ehe er dann erneut abfiel. Bis zum Handelsschluss lag das Minus bei 4,5 Prozent.

