Ballard Power-Aktie: Der Aufwärtsmarsch geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie ist in den vergangenen Monaten teilweise relativ stark seitwärts gelaufen. Nun hat sich für den Wert eine neue Situation ergeben. Es geht immer weiter und das teils massiv aufwärts. Die nächsten Rekorde werden jeweils im Sturmlauf erklommen.

So gelang auch am Freitag ein Aufschlag in Höhe von mehr als 2 %, sodass die Aktie die nächsten Kursziele bereits ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.