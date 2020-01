Ballard Power Aktie: Angst macht sich breit!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Kaum eine Branche steht an der Börse derzeit derart unter Druck wie die Wasserstoffbranche. Die Ballard Power Aktie begab sich zu Beginn der Woche in einen steilen Abwärtskurs, welcher sich am Donnerstag mit Verlusten von mehr als 10 Prozent in hohem Tempo fortsetzte. Angetrieben wird die negative Entwicklung von enttäuschenden Zahlen von FuelCell Energy. Diese wirken sich auch bei der Konkurrenz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



