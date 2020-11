Ballard Power Aktie: Das Allzeithoch rückt immer näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In einem freundlichen Gesamtmarkt hat die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power in den letzten Wochen wieder deutlich zulegen können. Die gesamte Wasserstoffbranche erlebt derzeit eine starke Belebung und profitiert dabei vom wachsenden Trend zur Nachhaltigkeit. Der E Mobilität Wasserstoff Index, der neun aussichtsreiche Wasserstoffaktien bündelt, bewegt sich seit Ende Oktober in nördlicher Richtung. Mit dem Sprung über die 350-Punkte-Marke wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung