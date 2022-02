Ballard Power-Aktie: Alles wie gehabt!

Der Wasserstoffsektor steht unverändert spürbar unter Druck und eine Stimmungswende zeichnet sich am Horizont derzeit nicht ab. Gleichzeitig gab es nun schon länger nichts Neues mehr über Ballard Power zu hören und in Kombination bleibt es damit bei einem Verweilen in den Untiefen des Kurskellers.

Der einzige Erfolg für den Moment ist wohl darin zu sehen, dass der Titel sich recht stabil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung